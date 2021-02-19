Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 19 февраля
Полезный совет в связи со снежной погодой: паркуясь в сугроб, сначала убедитесь, что он не занят.
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 19 февраля.
Анекдоты дня
Дорогие выпускники, которые под своими фото с дипломами пишут комментарии: "Ура, свобода"! Вы никогда еще так не ошибались.
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Миллионы юных людей мечтают спасти Землю от загрязнения. Миллионы их родителей мечтают, чтобы они начали со своей комнаты.
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Муж и жена выходят из церкви.
– Я случайно увидела, что ты бросил в ящик для пожертвований 500 гривен.
– Ну и что?
– Интересно мне знать, за какой такой грех ты пожертвовал такие деньги.
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Муж и жена стоят на вокзале и видят, как отправляется их поезд. Муж возмущенно говорит:
– Если бы ты торопилась, мы не бы опоздали на поезд.
– А если бы ты меня не поторапливал, нам бы не пришлось так долго ждать следующего.
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Абрам читает книжку в постели и при этом часто включает и выключает свет.
– Что это ты делаешь?
– Переворачивать страницы можно и в темноте.
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– Мой муж всегда злится, когда не знает, на что тратятся деньги.
– Так расскажи ему.
– Если я расскажу, он просто сойдет с ума.
***
"Браток" лежит на операционном столе и слышит, как хирург говорит анестезиологу:
– Будем оперировать под местным наркозом.
– Вы что, зачем местный наркоз? Я заплачу, давайте под импортным!
***
– Фима, я тебе сочувствую.
– Почему это?
– Моя Софочка купила норковую шубу.
– А я здесь при чем?
– Завтра она идет к твоей жене.
***
Позвонила мужу и спросила: "Ты меня любишь?" Он ответил: "Покупай". Вот что значит счастливый брак.
***
– Сема, это правда, что твоя Роза бросила тебя, когда узнала, что ты внук миллионера?
– Да, правда.
– Очень странно.
– Что же тут странного? Теперь она моя бабушка.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США адвокат появился на онлайн-заседание суда под фильтром кота. Курьезный ролик заканчивается тем, что собеседники вместе пытаются помочь ему удалить кошачий фильтр.