Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 19 февраля

Полезный совет в связи со снежной погодой: паркуясь в сугроб, сначала убедитесь, что он не занят.

Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 19 февраля.

Анекдоты дня

Дорогие выпускники, которые под своими фото с дипломами пишут комментарии: "Ура, свобода"! Вы никогда еще так не ошибались.

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Миллионы юных людей мечтают спасти Землю от загрязнения. Миллионы их родителей мечтают, чтобы они начали со своей комнаты.

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Прикол про маникюр "Жарти українською" / Facebook

Муж и жена выходят из церкви.

– Я случайно увидела, что ты бросил в ящик для пожертвований 500 гривен.

– Ну и что?

– Интересно мне знать, за какой такой грех ты пожертвовал такие деньги.

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Мем о дистанционной работе скриншот

Муж и жена стоят на вокзале и видят, как отправляется их поезд. Муж возмущенно говорит:

– Если бы ты торопилась, мы не бы опоздали на поезд.

– А если бы ты меня не поторапливал, нам бы не пришлось так долго ждать следующего.

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Мем о дружбе "Український гумор" / Telegram

Абрам читает книжку в постели и при этом часто включает и выключает свет.

– Что это ты делаешь?

– Переворачивать страницы можно и в темноте.

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Прикол про одежду mixnews.lv

– Мой муж всегда злится, когда не знает, на что тратятся деньги.

– Так расскажи ему.

– Если я расскажу, он просто сойдет с ума.

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Мем об отношениях mixnews.lv

"Браток" лежит на операционном столе и слышит, как хирург говорит анестезиологу:

– Будем оперировать под местным наркозом.

– Вы что, зачем местный наркоз? Я заплачу, давайте под импортным!

***

Анекдот о приметах "Жарти українською" / Facebook

– Фима, я тебе сочувствую.

– Почему это?

– Моя Софочка купила норковую шубу.

– А я здесь при чем?

– Завтра она идет к твоей жене.

***

Мем о судьбе mixnews.lv

Позвонила мужу и спросила: "Ты меня любишь?" Он ответил: "Покупай". Вот что значит счастливый брак.

***

– Сема, это правда, что твоя Роза бросила тебя, когда узнала, что ты внук миллионера?

– Да, правда.

– Очень странно.

– Что же тут странного? Теперь она моя бабушка.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США адвокат появился на онлайн-заседание суда под фильтром кота. Курьезный ролик заканчивается тем, что собеседники вместе пытаются помочь ему удалить кошачий фильтр.