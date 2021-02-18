Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 18 февраля

Как говорят в народе, если смотришь в книгу и видишь фигу, это значит, что жена таки нашла заначку.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 18 февраля.

Анекдоты дня

– Фима, что будешь на ужин?

– Положи мне кусочек той белой рыбы.

– Но это же сало.

– Я тебя не спрашиваю, как зовут рыбу.

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Мем о зрении "Український гумор" / Telegram

– Как же я переживаю за жену.

– А что с ней?

– С ней мое новое авто.

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– Абрам, я толстая.

– А как ты определила, что ты толстая?

– Я не могу влезть в свой старый гардероб.

– Боже, Сара, купи шкаф побольше.

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Мем о зиме "Жарти українською" / Facebook

Одесса. Телеграмма: "Сема, начинай нервничать, подробности при встрече".

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Офицеры военной кафедры решили на 8 Марта подарить цветы и вазу майору. Принесли вазу, поставили на стол. Пытаются поставить цветы, а верх в вазы замурован. Подходит майор, поднимает вазу и говорит:

– Вот зараза, она еще и без дна.

***

Мем о враче и пациенте "Жарти українською" / Facebook

Муж приезжает из командировки и застает дома жену с любовником. Последний без слов встает, одевается и так же молча уходит.

– Ничего себе? – возмущается муж.

– И не говори, ни тебе здравствуйте, ни мне до свидания.

***

Мем о мультфильме "Король Лев" Elon Musk / Twitter

Абрам с Сарой гуляют по Одессе. Проходят мимо ресторана.

Сара:

– Ой, как вкусно пахнет!

– Тебе понравилось? Хочешь, еще раз пройдемся?

***

Прикол про рост "Жарти українською" / Facebook

Муж с женой проходят мимо аптеки.

– Ваня, что означает рюмка, которую обвила змея?

– Это твоя мама пьет вино.

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Прикол про отношения "Жарти українською" / Facebook

Вопрос сына поразил мать:

– Если один учитель не может преподавать все предметы, то как один ученик может все их выучить?

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Стою вечером на балконе и вижу, внизу пьяный мужчина идет медленно, шатается. Проходя под моими окнами, он чихнул. Я ему говорю: "Будьте здоровы", а он упал на колени и говорит: "Спасибо, Господи".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова удивила поклонников странным курьезом. Подробностями она поделилась в прямом эфире с Лесей Никитюк.