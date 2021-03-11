Поторапливать женщину – это то же самое, что пытаться ускоpить загpузку компьютеpа... Пpогpамма в любом случае должна выполнить все нужные действия и еще многое такое, что неподвластно вашему пониманию.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

Старый больной Сема после инфаркта спрашивает врача:

– Доктор, можно мне уже снова бегать за женщинами?

– Бегать – ни в коем случае! Волочиться – пожалуйста.

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Анекдот о прошлом "Жарти українською" / Facebook

Женщина смотрит, как ее подруга накладывает еду своему мужу, и спрашивает:

– А чего это ты так по-походному, все в одну миску?

– Да он же художник, если красиво разложить, то сразу сядет натюрморт рисовать.

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– Дорогая, ты где была?

– На встрече одноклассников.

– Три дня?

– Мы вспоминали.

– Что вспоминали?

– Где я живу.

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Анекдот про отношения "Жарти українською" / Facebook

Больница сейчас – это место, где навязчивые больные своими жалобами мешают врачам спокойно вести документацию.

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В аптеке:

– Дайте мне, пожалуйста, таблетки для похудения.

– Но пять минут назад вы уже купили десять пачек!

– Я не наелась.

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Мем о возрасте pikabu.ru

– Розочка, почему вы носите кольцо не на той руке?

– Я вышла замуж не за того человека.

***

Звонок ветеpинаpу:

– Сейчас к вам пpидет моя теща со стаpой собакой. Сделайте, пожалуйста, укол какого-нибудь самого сильного яда, чтоб помеpла сразу, без мучений…

Ветеpинаp:

– А собака одна доpогу домой найдет?

***

Мем об учебе pikabu.ru

– Как вам работа в офисе?

– Очень тяжело. Во-первых, шумно, из-за чего сложно сконцентрироваться. Во-вторых, все время отвлекают и просят не храпеть.

***

Анекдот о кумовьях "Жарти українською" / Facebook

– Сема, почему тебя не взяли в армию?

– Плохое зрение. Вот ты, например, видишь гвоздик?

– Где?

– Вот там.

– Где? Не вижу.

– Да вот.

– Вижу.

– А я нет.

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Мем о котах "Жарти українською" / Facebook

Уважаемые производители телевизоров! Сделайте такую кнопку на телевизоре, на которую можно было бы нажать, чтобы пульт запищал, где он там валяется.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф из Британии запечатлел редкое природное явление, вызвавшее оптическую иллюзию с "парящим в воздухе" кораблем.