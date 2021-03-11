Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 11 марта
Поторапливать женщину – это то же самое, что пытаться ускоpить загpузку компьютеpа... Пpогpамма в любом случае должна выполнить все нужные действия и еще многое такое, что неподвластно вашему пониманию.
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Анекдоты дня
Старый больной Сема после инфаркта спрашивает врача:
– Доктор, можно мне уже снова бегать за женщинами?
– Бегать – ни в коем случае! Волочиться – пожалуйста.
***
Женщина смотрит, как ее подруга накладывает еду своему мужу, и спрашивает:
– А чего это ты так по-походному, все в одну миску?
– Да он же художник, если красиво разложить, то сразу сядет натюрморт рисовать.
***
– Дорогая, ты где была?
– На встрече одноклассников.
– Три дня?
– Мы вспоминали.
– Что вспоминали?
– Где я живу.
***
Больница сейчас – это место, где навязчивые больные своими жалобами мешают врачам спокойно вести документацию.
***
В аптеке:
– Дайте мне, пожалуйста, таблетки для похудения.
– Но пять минут назад вы уже купили десять пачек!
– Я не наелась.
***
– Розочка, почему вы носите кольцо не на той руке?
– Я вышла замуж не за того человека.
***
Звонок ветеpинаpу:
– Сейчас к вам пpидет моя теща со стаpой собакой. Сделайте, пожалуйста, укол какого-нибудь самого сильного яда, чтоб помеpла сразу, без мучений…
Ветеpинаp:
– А собака одна доpогу домой найдет?
***
– Как вам работа в офисе?
– Очень тяжело. Во-первых, шумно, из-за чего сложно сконцентрироваться. Во-вторых, все время отвлекают и просят не храпеть.
***
– Сема, почему тебя не взяли в армию?
– Плохое зрение. Вот ты, например, видишь гвоздик?
– Где?
– Вот там.
– Где? Не вижу.
– Да вот.
– Вижу.
– А я нет.
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Уважаемые производители телевизоров! Сделайте такую кнопку на телевизоре, на которую можно было бы нажать, чтобы пульт запищал, где он там валяется.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотограф из Британии запечатлел редкое природное явление, вызвавшее оптическую иллюзию с "парящим в воздухе" кораблем.