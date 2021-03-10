Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 10 марта
Говорят, в Китае мужчина за свою жизнь должен сделать три вещи: Abibas, Like и Reembok.
Веселые приколы, мемы, шутки и анекдоты – далее в подборке OBOZREVATEL за 10 марта.
Анекдоты и мемы дня
Врач пациентy:
– Hе пейте спиртного – продлите себе жизнь.
– Ваша правда, доктор! Всего неделю не пил, так он мне годом показался.
***
– Почему ты никак не женишься?
– Невесту не могу найти. Все они моей маме не нравятся.
– А ты найди похожую на маму.
– Нашел, так отец скандал закатил.
***
Разговор двух друзей:
– Ты своему сыну математику сделал?
– Да.
– Дай списать.
***
Два соседа:
– Приходи вечером, жены не будет.
– Я лучше зайду, когда тебя не будет.
***
Глухонемой приходит в гости к другу и на языке жестов говорит:
– Вчера прихожу домой, а жена на меня давай кричать.
– И что?
– Я выключил свет и сразу стало тихо.
***
Мужчина в панике звонит в "скорую":
– Помогите, у моей жены начинаются роды.
– Успокойтесь, пожалуйста. Это ее первый ребенок?
– Да вы что, я ее муж.
***
К мужчине в гости приходит знакомый и видит, что тот играет в карты со своей собакой.
– Ну и умный у тебя пес.
– Да нет, глупый. Когда ему масть идет, он хвостом начинает вилять.
***
Проснулся утром с мыслью: "Встану – горы переверну". А потом перевернулся на другой бок и подумал: "Пусть стоят, зачем в природу вторгаться".
***
Полицейский приходит домой с ночного дежурства. Только разделся, жена говорит:
– Вась, сходи за хлебом.
Тот снова надевает форму и идет в ночной киоск.
Продавец:
– Тебя что, с работы уволили?
– С чего ты взял?
– На тебе форма пожарника.
***
Два украинца в Париже пришли в ресторан. Один из них заявляет, что знает французский язык и говорит официанту:
– Гарсон! Ля суп, ля котлеты и ля компот.
Официант:
– Слушай, ля дурак, если бы я не был из Одессы, ты бы голодный отсюда ушел.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фраза украинской певицы Тины Кароль стала мемом в сети. Она запустила челлендж, в результате чего многие звезды и поклонники стали записывать пародии на артистку.