Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 10 березня
Кажуть, у Китаї чоловік за своє життя повинен зробити три речі: Abibas, Like і Reembok.
Веселі приколи, меми, жарти та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL за 10 березня.
Анекдоти та меми дня
Лікар паціентy:
– Hе пийте спиртного – продовжте собі життя.
– Ваша правда, лікарю! Всього тиждень не пив, так він мені роком здався.
***
– Чому ти ніяк не одружишся?
– Наречену не можу знайти. Всі вони моїй мамі не подобаються.
– А ти знайди схожу на маму.
– Знайшов, так батько скандал закотив.
***
Розмова двох друзів:
– Ти своєму синові математику зробив?
– Так.
– Дай списати.
***
Два сусіди:
– Приходь увечері, дружини не буде.
– Я краще зайду, коли тебе не буде.
***
Глухонімий приходить у гості до друга і на мові жестів каже:
– Вчора приходжу додому, а дружина на мене давай кричати.
– І що?
– Я вимкнув світло і одразу стало тихо.
***
Чоловік у паніці телефонує до "швидкої":
– Допоможіть, у моєї дружини починаються пологи.
– Заспокойтеся, будь ласка. Це її перша дитина?
– Та ви що, я її чоловік.
***
До чоловіка в гості приходить знайомий і бачить, що той грає в карти зі своїм собакою.
– Ну й розумний у тебе пес.
– Та ні, дурний. Коли йому масть іде, він хвостом починає виляти.
***
Прокинувся вранці з думкою: "Встану – гори переверну". А потім перевернувся на інший бік і подумав: "Хай стоять, навіщо в природу втручатися".
***
Поліцейський приходить додому з нічного чергування. Тільки роздягнувся, дружина каже:
– Васю, сходи за хлібом.
Той знову вдягає форму і йде до нічного кіоску.
Продавець:
– Тебе що, з роботи звільнили?
– А ти звідки знаєш?
– На тобі форма пожежника.
***
Два українця в Парижі прийшли в ресторан. Один з них заявляє, що знає французьку мову і каже офіціантові:
– Гарсон! Ля суп, ля котлети і ля компот.
Офіціант:
– Слухай, ля дурень, якби я не був з Одеси, ти б голодний звідси пішов.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фраза української співачки Тіни Кароль стала мемом у мережі. Вона запустила челлендж, у результаті чого багато зірок і шанувальників стали записувати пародії на артистку.