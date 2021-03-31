Анекдоты дня: приколы и мемы за 31 марта

Если чиновник требует уйму документов, положите ему еще и разрешение на ношение огнестрельного оружия – тогда дело пойдет гораздо быстрее.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

– Дорогой, посмотрела на твою любовницу и решила – это не измена, а подвиг.

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Анекдот о кумовьях "Жарти українською" / Facebook

Следователь допрашивает потерпевшего в больнице:

– Вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит мужчина, который ворвался к вам в квартиру, вырвал из рук перфоратор и ударил? Может, его видели какие-то свидетели?

– Ну, какие свидетели в субботу в шесть часов утра?

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Мем о погоде "Жарти українською" / Facebook

Настоящий отпуск – это когда покупаешь шорты и панаму, а не новые обои и ламинат.

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Анекдот о базаре "Жарти українською" / Facebook

Одиссея – яркий пример того, какие "сказки" может придумать муж, объясняя жене, где он был последние 15 лет.

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Анекдот о муже и жене "Жарти українською" / Facebook

Лейтенант, прибывший в далекую часть, спрашивает старлея:

– Как здесь служится?

– Чудесно, каждый год – новое звание.

– А сколько ты здесь?

– Четыре года.

– И только старлей?

– Да я сюда полковником приехал.

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Мем о Mozilla Firefox pikabu.ru

Жена – мужу:

– За каждый сброшенный килограмм плати мне по сто долларов, и я быстро похудею.

– Побойся Бога, ни в одной стране не платят столько за сало.

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Мем о курьезных надписях pikabu.ru

– Недавно мы поднялись в горы, хотели пожарить шашлык, а костер не смогли разжечь.

– Наверное, высоко забрались, кислорода не хватило.

– Слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватило! А ты все: дрова нужны, дрова.

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Мем об общественном транспорте "Жарти українською" / Facebook

Самая надежная надпись на заборе: "Осторожно! Собака – злая! Цепь – китайская!".

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Мем о владельцах iPhone pikabu.ru

Зять хотел было наладить отношения с тещей и заказать ей новое платье, но она проснулась, когда он ее мерял рулеткой.

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Мем о еде "Жарти українською" / Facebook

Вахтер женского общежития Наталья Федоровна, заснув на работе, помогла улучшить демографическую ситуацию в районе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, парень, который отказался от трех продуктов, сумел похудеть на 55 килограммов. Ранее 17-летний Шонак Сиддхарт Самант весил 130 кг.