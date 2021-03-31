Анекдоти дня: приколи та меми за 31 березня
Якщо чиновник вимагає безліч документів, покладіть йому ще й дозвіл на носіння вогнепальної зброї – тоді справа піде набагато швидше.
Актуальні анекдоти, приколи і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти та меми дня
– Любий, подивилася на твою коханку й вирішила – це не зрада, а подвиг.
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Слідчий допитує потерпілого в лікарні:
– Ви стверджуєте, що не запам'ятали, який вигляд має чоловік, який увірвався до вас у квартиру, вирвав із рук перфоратор і вдарив? Може, його бачили якісь свідки?
– Ну, які свідки в суботу о шостій годині ранку?
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Справжня відпустка – це коли купуєш шорти і панаму, а не нові шпалери й ламінат.
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Одіссея – яскравий приклад того, які "казки" може придумати чоловік, пояснюючи дружині, де він був останні 15 років.
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Лейтенант, який прибув у дальню частину, запитує старлея:
– Як тут служиться?
– Чудово, щороку – нове звання.
– А скільки ти тут?
– Чотири роки.
– І тільки старлей?
– Та я ж сюди полковником приїхав.
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Дружина – чоловікові:
– За кожен скинутий кілограм плати мені по сто доларів, і я швидко схудну.
– Побійся Бога, в жодній країні не платять стільки за сало.
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– Нещодавно ми піднялися в гори, хотіли посмажити шашлик, а вогнище не змогли розпалити.
– Напевно, високо забралися, кисню не вистачило.
– Чув, що розумні люди кажуть? Кисню не вистачило! А ти все: дрова потрібні, дрова.
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Найнадійніший напис на паркані: "Обережно! Собака – злий! Ланцюг – китайський!".
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Зять хотів було налагодити стосунки з тещею та замовити їй нову сукню, але вона прокинулася, коли він її міряв рулеткою.
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Вахтерка жіночого гуртожитку Наталія Федорівна, заснувши на роботі, допомогла поліпшити демографічну ситуацію в районі.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, хлопець, який відмовився від трьох продуктів, зумів схуднути на 55 кілограмів. Раніше 17-річний Шонак Сиддхарт Самант важив 130 кг.