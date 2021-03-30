Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 марта

Простой способ борьбы с пробками на дорогах – разрешить выпивать на работе. Тогда все будут веселые, довольные и будут ездить на общественном транспорте.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 30 марта.

Анекдоты и мемы дня

– Моня, рады тебя видеть, а где твоя Сара?

– Понимаете, мы с ней тянули жребий, кому идти к вам в гости.

– И ты выиграл?

– Нет, я проиграл.

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Мем о ссоре "Жарти українською" / Facebook

– Почему ты такой грустный?

– Захожу вчера в метро, смотрю – сидит красивая девушка. Я ей улыбнулся.

– А она?

– Встала и уступила мне место.

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Мем о похудении okroshka__wow / Instagram

Из бесплатной медицины у нас остался только тост "за здоровье".

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Анекдот о еде "Жарти українською" / Facebook

Мужчина, отъезжая со стоянки, оставляет записку: "Место не трогать, пробью шины". Возвращается – на его месте каток, который укладывает асфальт, рядом шило и ответная записка: "Успехов, брат".

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Мем о котах "Жарти українською" / Facebook

Девушка – своему парню:

– Я объявила войну жиру!

Парень, глядя на нее со стороны:

– Я смотрю, ты его уже немало в плен взяла.

***

Мем о подругах okroshka__wow / Instagram

– Вовочка, ты обещал, что вернешься домой ровно в шесть!

– Да, папа.

– А я обещал тебя наказать, если ты опоздаешь!

– Я же не выполнил своего обещания, поэтому и ты можешь не выполнять свое.

***

Анекдот о соседях "Жарти українською" / Facebook

Квартира в Одессе. Абрам спрашивает:

– Сарочка, дорогая, а что ты сделаешь, если я тебе изменю?

– Напишу на твоем надгробии: "У него было светлое будущее, но он таки выбрал светлую память".

***

Мем об успехе pikabu.ru

Двое друзей.

– Что это ты вырезаешь?

– Газетную статью о мужчине, который убил жену, потому что она рылась в его карманах.

– Зачем?

– Положу в свой карман.

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Мем о фото на паспорт "Жарти українською" / Facebook

Таксист Николай случайно заехал на трассу "Формулы 1", выиграл гонку, при этом успев подобрать по пути двух пассажиров.

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Анекдот о вождении "Жарти українською" / Facebook

– Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите повара!

– Бесполезно, он тоже не будет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители штатов Орегон и Вашингтон в США заметили "мистические огни" в небе, оказавшиеся обломками ракеты SpaceX.