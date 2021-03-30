Анекдоти дня: приколи та меми за 30 березня
Простий спосіб боротьби із заторами на дорогах – дозволити випивати на роботі. Тоді всі будуть веселі, задоволені та будуть їздити на громадському транспорті.
Веселі приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 30 березня.
Анекдоти та меми дня
– Моню, раді тебе бачити, а де твоя Сара?
– Розумієте, ми з нею тягнули жереб, кому йти до вас в гості.
– І ти виграв?
– Ні, я програв.
***
– Чому ти такий сумний?
– Заходжу вчора в метро, дивлюся – сидить гарна дівчина. Я їй посміхнувся.
– А вона?
– Встала і поступилася мені місцем.
***
З безкоштовної медицини в нас залишився тільки тост "за здоров'я".
***
Чоловік, від'їжджаючи зі стоянки, залишає записку: "Місце не чіпати, проколю шини". Повертається – на його місці каток, що вкладає асфальт, поруч шило і записка у відповідь: "Успіхів, брате".
***
Дівчина – своєму хлопцеві:
– Я оголосила війну жиру!
Хлопець, дивлячись на неї з боку:
– Я дивлюся, ти його вже чимало в полон взяла.
***
– Вовочко, ти обіцяв, що повернешся додому рівно о шостій!
– Так, тату.
– А я обіцяв тебе покарати, якщо ти запізнишся!
– Я ж не виконав своєї обіцянки, тому й ти можеш не виконувати своєї.
***
Квартира в Одесі. Абрам запитує:
– Сарочко, кохана, а що ти зробиш, якщо я тобі зраджу?
– Напишу на твоєму надгробку: "У нього було світле майбутнє, але він таки вибрав світлу пам'ять".
***
Двоє друзів.
– Що це ти вирізаєш?
– Газетну статтю про чоловіка, який убив дружину, бо вона нишпорила в його кишенях.
– Навіщо?
– Покладу до своєї кишені.
***
Таксист Микола випадково заїхав на трасу "Формули 1", виграв гонку, при цьому встигнувши підібрати дорогою двох пасажирів.
***
– Офіціанте! Я не буду їсти цю гидоту! Покличте кухаря!
– Марно, він теж не буде.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі штатів Орегон і Вашингтон в США помітили "містичні вогні" в небі, які виявилися уламками ракети SpaceX.