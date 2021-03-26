Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 марта

– Расскажите вкратце, что было на родительском собрании? – Если коротко, то с вас 600 гривен.

Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Приходит мужчина в ресторан:

– Скажите, я вчера у вас ужинал?

– Да.

– И две тысячи гривен здесь пропил?

– Да.

– Хорошо, а то я уже думал, что потерял.

***

Жизнь удалась – это когда число тех, кто тебе завидует, хотя бы на один больше, чем число тех, кому завидуешь ты.

***

– Вовочка, твое сочинение о кошке дословно совпадает с сочинением твоего брата. Как это понять?

– У нас просто дома всего одна кошка.

***

– Дедушка, скрипка, которую ты подарил мне на день рождения, действительно приносит кучу денег.

– Ты так хорошо играешь?

– Нет, просто мне все платят, чтобы я не играл.

***

Учительница на уроке "Основы православной культуры".

– Помните, дети! Те, кто будет учиться хорошо, попадут в рай. А те, кто плохо, – в ад.

Вовочка:

– А закончить школу живым никак нельзя?

***

– Почему ты весь в бинтах?

– Зашел в зал, а там какой-то "качок" штангу уронил.

– На тебя?

– Себе на ногу, а я засмеялся.

***

У одного ученого была большая библиотека. Однажды гость спросил его:

– Товарищ академик, на какой главный вопрос вы ищете ответ в своих книгах?

– Где моя заначка?

***

Жена – мужу:

– Почему ты вчера явился домой в пять утра?

– А куда еще можно пойти в пять утра в этом городе!

***

Мужчина долго не был дома, приехал, стучит тихо в дверь – никто не открывает. Стучит кулаком – все равно не открывают. Стучит ногой – без результата. Тут соседка выходит и говорит:

– А ты рогами постучи!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук сделала липосакцию в одной из клиник Турции.