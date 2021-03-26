Анекдоти дня: приколи та меми за 26 березня
– Розкажіть коротко, що було на батьківських зборах? – Якщо коротко, то з вас 600 гривень.
Веселі анекдоти, приколи та меми – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти дня
Приходить чоловік у ресторан:
– Скажіть, я вчора у вас вечеряв?
– Так.
– І дві тисячі гривень тут пропив?
– Так.
– Добре, а то я вже думав, що загубив.
***
Життя вдалося – це коли кількість тих, хто тобі заздрить, хоча б на одиницю більша, ніж тих, кому заздриш ти.
***
– Вовочко, твій твір про кішку дослівно збігається з твором твого брата. Як це розуміти?
– У нас просто вдома всього одна кішка.
***
– Дідусю, скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить купу грошей.
– Ти так добре граєш?
– Ні, просто мені всі платять, щоб я не грав.
***
Вчителька на уроці "Основи православної культури".
– Пам'ятайте, діти! Ті, хто буде вчитися добре, потраплять до раю. А ті, хто погано, – до пекла.
Вовочка:
– А закінчити школу живим ніяк не можна?
***
– Чому ти весь у бинтах?
– Зайшов до зали, а там якийсь "качок" штангу впустив.
– На тебе?
– Собі на ногу, а я засміявся.
***
В одного вченого була велика бібліотека. Якось гість запитав його:
– Товаришу академіку, на яке головне запитання ви шукаєте відповідь у своїх книгах?
– Де моя заначка?
***
Дружина – чоловікові:
– Чому ти вчора з'явився додому о п'ятій ранку?
– А куди ще можна піти о п'ятій ранку в цьому місті!
***
Чоловік довго не був удома, приїхав, стукає тихо в двері – ніхто не відкриває. Стукає кулаком – усе одно не відкривають. Стукає ногою – без результату. Тут сусідка виходить і каже:
– А ти рогами постукай!
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка з найбільшими вилицями в світі Анастасія Покрещук зробила ліпосакцію в одній із клінік Туреччини.