Анекдоты дня: приколы и мемы за 25 марта
Существует множество способов простроить успешную карьеру, но самый надежный – родиться в нужной семье.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Ты сообщил в полицию, что твою машину угнали?
– Когда отремонтируют и перекрасят, тогда и сообщу.
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– Ватсон, я уверен, что утром вы очень торопились и сейчас на вас зеленые трусы!
– Это правда, Холмс, но как вы догадались?
– Элементарно, Ватсон, вы забыли надеть брюки!
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Женщина съездила в гости к невестке и к дочери и рассказывает мужу:
– У дочки хороший муж, и посуду моет, и пол, и стирает, и готовит, а вот сыну не повезло – невестка ни готовить не умеет, ни посуду мыть!
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– Рабинович, что с твоей щекой?
– Удалил два зуба!
– Но ты говорил, что у тебя один болит?
– У зубного врача не было сдачи!
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Жена, читая книгу, говорит мужу:
– Позорище. Ты только вообрази – какой-то Лермонтов в своей книге опубликовал стихотворения, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!
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Учитель показывает на карте точку и спрашивает:
– Дети, если в этом месте мы станем сверлить землю насквозь, куда попадем?
Вовочка:
– В сумасшедший дом.
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Одесса. Разговор по телефону:
– Привет, мой уехал на неделю! Когда освободишься, сразу же ко мне. Ой, извините, кажется, я телефоном ошиблась.
– Ничего, таки диктуйте адрес.
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– Чем отличается хороший ученик от плохого?
– Плохого бьют родители, а хорошего – одноклассники.
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– Алло! Мой муж вчера купил у вас для меня кухонный набор, в нем не хватает качалки!
– Он специально ее не взял!
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В школе полиции молодого курсанта спрашивают:
– Что бы вы делали, если бы вам в одиночку пришлось разгонять протест?
– Я бы снял фуражку и стал бы собирать на благотворительные нужды.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы три самых модных головных убора весной 2021 года. Эксперт рассказала, что на пике популярности будут панама, бейсболка и косынка.