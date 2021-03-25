Анекдоты дня: приколы и мемы за 25 марта

Существует множество способов простроить успешную карьеру, но самый надежный – родиться в нужной семье.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

– Ты сообщил в полицию, что твою машину угнали?

– Когда отремонтируют и перекрасят, тогда и сообщу.

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Мем о фотографах "Жарти українською" / Facebook

– Ватсон, я уверен, что утром вы очень торопились и сейчас на вас зеленые трусы!

– Это правда, Холмс, но как вы догадались?

– Элементарно, Ватсон, вы забыли надеть брюки!

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Мем о детстве pikabu.ru

Женщина съездила в гости к невестке и к дочери и рассказывает мужу:

– У дочки хороший муж, и посуду моет, и пол, и стирает, и готовит, а вот сыну не повезло – невестка ни готовить не умеет, ни посуду мыть!

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Мем о "гопниках" "Жарти українською" / Facebook

– Рабинович, что с твоей щекой?

– Удалил два зуба!

– Но ты говорил, что у тебя один болит?

– У зубного врача не было сдачи!

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Мем об утре pikabu.ru

Жена, читая книгу, говорит мужу:

– Позорище. Ты только вообрази – какой-то Лермонтов в своей книге опубликовал стихотворения, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились!

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Прикол про туриста "Жарти українською" / Facebook

Учитель показывает на карте точку и спрашивает:

– Дети, если в этом месте мы станем сверлить землю насквозь, куда попадем?

Вовочка:

– В сумасшедший дом.

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Мем о весне "Жарти українською" / Facebook

Одесса. Разговор по телефону:

– Привет, мой уехал на неделю! Когда освободишься, сразу же ко мне. Ой, извините, кажется, я телефоном ошиблась.

– Ничего, таки диктуйте адрес.

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– Чем отличается хороший ученик от плохого?

– Плохого бьют родители, а хорошего – одноклассники.

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Мем о погоде и отоплении pikabu.ru

– Алло! Мой муж вчера купил у вас для меня кухонный набор, в нем не хватает качалки!

– Он специально ее не взял!

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Мем о похудении "Жарти українською" / Facebook

В школе полиции молодого курсанта спрашивают:

– Что бы вы делали, если бы вам в одиночку пришлось разгонять протест?

– Я бы снял фуражку и стал бы собирать на благотворительные нужды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы три самых модных головных убора весной 2021 года. Эксперт рассказала, что на пике популярности будут панама, бейсболка и косынка.