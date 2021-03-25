Анекдоти дня: приколи і меми за 25 березня
Існує безліч способів побудувати успішну кар'єру, але найнадійніший – народитися в потрібній родині.
Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
– Ти повідомив у поліцію, що твою машину викрали?
– Коли відремонтують і перефарбують, тоді й повідомлю.
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– Ватсоне, я впевнений, що вранці ви дуже поспішали і зараз на вас зелені труси!
– Це правда, Холмсе, але як ви здогадалися?
– Елементарно, Ватсоне, ви забули вдягти штани!
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Жінка з'їздила в гості до невістки та до дочки й розповідає чоловікові:
– У доньки хороший чоловік, і посуд миє, і підлогу, і пере, і готує, а ось синові не пощастило – невістка ні готувати не вміє, ні посуд мити!
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– Рабиновичу, що з твоєю щокою?
– Видалив два зуби!
– Але ж ти казав, що в тебе один болить?
– У зубного лікаря не було решти!
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Дружина, читаючи книгу, каже чоловікові:
– Яке ганьбище. Ти тільки уяви – якийсь Лермонтов у своїй книзі опублікував вірші, які ти присвятив мені, коли ми познайомилися!
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Учитель показує на карті точку та питає:
– Діти, якщо в цьому місці ми станемо свердлити землю наскрізь, куди потрапимо?
Вовочка:
– До божевільні.
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Одеса. Розмова телефоном:
– Привіт, мій поїхав на тиждень! Коли звільнишся, відразу ж до мене. Ой, вибачте, здається, я телефоном помилилася.
– Нічого, таки диктуйте адресу.
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– Чим відрізняється хороший учень від поганого?
– Поганого б'ють батьки, а хорошого – однокласники.
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– Алло! Мій чоловік вчора купив у вас для мене кухонний набір, у ньому не вистачає качалки!
– Він навмисно її не взяв!
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У школі поліції молодого курсанта запитують:
– Що б ви робили, якби вам самому довелося розганяти протест?
– Я б зняв кашкет і став би збирати на благодійні потреби.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо три наймодніші головні убори навесні 2021 року. Експертка розповіла, що на піку популярності будуть панама, бейсболка і косинка.