Анекдоти дня: приколи і меми за 25 березня

Анна Паскевич Приколи 16:32, 25.03.2021 Оновлено: 16:59, 25.03.2021

Існує безліч способів побудувати успішну кар'єру, але найнадійніший – народитися в потрібній родині.

Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

– Ти повідомив у поліцію, що твою машину викрали?

– Коли відремонтують і перефарбують, тоді й повідомлю.

***

Мем про фотографів
"Жарти українською" / Facebook

– Ватсоне, я впевнений, що вранці ви дуже поспішали і зараз на вас зелені труси!

– Це правда, Холмсе, але як ви здогадалися?

– Елементарно, Ватсоне, ви забули вдягти штани!

***

Мем про дитинство
pikabu.ru

Жінка з'їздила в гості до невістки та до дочки й розповідає чоловікові:

– У доньки хороший чоловік, і посуд миє, і підлогу, і пере, і готує, а ось синові не пощастило – невістка ні готувати не вміє, ні посуд мити!

***

Мем про "гопників"
"Жарти українською" / Facebook

– Рабиновичу, що з твоєю щокою?

– Видалив два зуби!

– Але ж ти казав, що в тебе один болить?

– У зубного лікаря не було решти!

***

Мем про ранок
pikabu.ru

Дружина, читаючи книгу, каже чоловікові:

– Яке ганьбище. Ти тільки уяви – якийсь Лермонтов у своїй книзі опублікував вірші, які ти присвятив мені, коли ми познайомилися!

***

Прикол про туриста
"Жарти українською" / Facebook

Учитель показує на карті точку та питає:

– Діти, якщо в цьому місці ми станемо свердлити землю наскрізь, куди потрапимо?

Вовочка:

– До божевільні.

***

Мем про весну
"Жарти українською" / Facebook

Одеса. Розмова телефоном:

– Привіт, мій поїхав на тиждень! Коли звільнишся, відразу ж до мене. Ой, вибачте, здається, я телефоном помилилася.

– Нічого, таки диктуйте адресу.

***

– Чим відрізняється хороший учень від поганого?

– Поганого б'ють батьки, а хорошого – однокласники.

***

Мем про погоду і опалення
pikabu.ru

– Алло! Мій чоловік вчора купив у вас для мене кухонний набір, у ньому не вистачає качалки!

– Він навмисно її не взяв!

***

Мем про схуднення
"Жарти українською" / Facebook

У школі поліції молодого курсанта запитують:

– Що б ви робили, якби вам самому довелося розганяти протест?

– Я б зняв кашкет і став би збирати на благодійні потреби.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо три наймодніші головні убори навесні 2021 року. Експертка розповіла, що на піку популярності будуть панама, бейсболка і косинка.

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