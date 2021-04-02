Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 апреля
Говорите, государство не помогает малому бизнесу? Да благодаря таким дорогам шиномонтажные предприятия получили прибыль на десять лет вперед.
Актуальные шутки, приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 2 апреля.
Анекдоты дня
Психотерапевт – пациенту:
– Перед сном вы должны оставлять все свои неприятности за дверью.
– Думаете, моя жена согласится спать на ступеньках?
***
– Не могли бы вы снизить цену за номер?
– Ну что вы, с таким великолепным видом на море?
– А если я пообещаю, что не буду смотреть в окно?
***
Молодой человек приходит в книжный магазин:
– У вас есть книга "Как стать миллионером?"
– Есть, но очень советую вместе с ней приобрести Уголовный кодекс.
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Сосед должен мне сто гривен, поэтому теперь в час ночи можно шуметь сколько хочешь – никто не пожалуется.
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Врач встречает своего давнего пациента:
– Вы на редкость хорошо выглядите! Как ваша язва?
– Уехала на все лето к маме.
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Случайно открытые двери в школьной подсобке обернулись для Вовочки пожизненной "пятеркой" по украинскому языку и физкультуре.
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Инкассаторская машина столкнулась с экипажем ГАИ. Два часа не могли выяснить, где чьи деньги.
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Надо сходить к окулисту. В магазине глаза разбегаются. Вижу цены – на лоб лезут. Смотрю в кошелек – вообще ничего не вижу.
***
– Пап, нам задали написать сочинение о родителях. Как написать лучше: "Папа много работает" или "Папа много зарабатывает"?
– Пиши, как хочешь, только обязательно добавь: "На ремонт класса папа денег больше не даст".
***
– Вы не сообщали о пропаже кредитной карты, потому что вор тратил гораздо меньше, чем ваша жена?
– Именно так, ваша честь.
– Но зачем же вы все же сообщили сейчас?
– Похоже, кредитную карточку нашла жена вора!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, принца Гарри во время прогулки с его собакой на пляже в Калифорнии засняли папарацци. Как известно, ранее герцог Сассекский устроился работать главным исполнительным директором в компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.