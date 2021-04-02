Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 апреля

Говорите, государство не помогает малому бизнесу? Да благодаря таким дорогам шиномонтажные предприятия получили прибыль на десять лет вперед.

Актуальные шутки, приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 2 апреля.

Анекдоты дня

Психотерапевт – пациенту:

– Перед сном вы должны оставлять все свои неприятности за дверью.

– Думаете, моя жена согласится спать на ступеньках?

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Мем о похудении "Жарти українською" / Facebook

– Не могли бы вы снизить цену за номер?

– Ну что вы, с таким великолепным видом на море?

– А если я пообещаю, что не буду смотреть в окно?

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Мем о будущем pikabu.ru

Молодой человек приходит в книжный магазин:

– У вас есть книга "Как стать миллионером?"

– Есть, но очень советую вместе с ней приобрести Уголовный кодекс.

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Мем о детях "Жарти українською" / Facebook

Сосед должен мне сто гривен, поэтому теперь в час ночи можно шуметь сколько хочешь – никто не пожалуется.

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Мем о супружеской измене "Жарти українською" / Facebook

Врач встречает своего давнего пациента:

– Вы на редкость хорошо выглядите! Как ваша язва?

– Уехала на все лето к маме.

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Анекдот о кумовьях "Жарти українською" / Facebook

Случайно открытые двери в школьной подсобке обернулись для Вовочки пожизненной "пятеркой" по украинскому языку и физкультуре.

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Мем о мужчинах и женщинах "Жарти українською" / Facebook

Инкассаторская машина столкнулась с экипажем ГАИ. Два часа не могли выяснить, где чьи деньги.

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Мем о правильном питании beshenaya_zina / Instagram

Надо сходить к окулисту. В магазине глаза разбегаются. Вижу цены – на лоб лезут. Смотрю в кошелек – вообще ничего не вижу.

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Анекдот о женщинах за рулем "Жарти українською" / Facebook

– Пап, нам задали написать сочинение о родителях. Как написать лучше: "Папа много работает" или "Папа много зарабатывает"?

– Пиши, как хочешь, только обязательно добавь: "На ремонт класса папа денег больше не даст".

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Мем о мужской логике "Жарти українською" / Facebook

– Вы не сообщали о пропаже кредитной карты, потому что вор тратил гораздо меньше, чем ваша жена?

– Именно так, ваша честь.

– Но зачем же вы все же сообщили сейчас?

– Похоже, кредитную карточку нашла жена вора!

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Как сообщал OBOZREVATEL, принца Гарри во время прогулки с его собакой на пляже в Калифорнии засняли папарацци. Как известно, ранее герцог Сассекский устроился работать главным исполнительным директором в компании, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.