Воздушные маффины с клубникой

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился канал "Семейные советы". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.

МАФФИНЫ С КЛУБНИКОЙ

Ингредиенты

мука - 220 г,

разрыхлитель - 1 ч.л,

сахар - 180 г,

яйца - 2 шт,

масло - 100 г,

молоко - 125 г,

клубника - 150 г,

цедра одного лимона

Приготовление

Сливочное масло растапливаем до жидкого состояния. Яйца взбиваем до получения однородной массы. Добавляем молоко, масло и хорошо перемешиваем. Муку просеиваем через сито, добавляем сахар и разрыхлитель. К взбитым яйцам добавляем смесь муки и разрыхлителя. Замешиваем тесто и добавляем цедру лимона.

Тесто отставляем на 10-15 минут и готовим формы для выпекания. Формы наполняем тестом на 2/3. Клубнику выкладываем на кексы, немного вдавливая в тесто. Выпекаем при температуре 170 градусов 20-25 минут.

Врач-диетолог Ольга Набока

Вкусное блюдо, но при частом употреблении приведет к набору лишнего веса. Я категорически запрещаю использовать сахар даже здоровым людям.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!