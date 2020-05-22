Воздушные маффины с клубникой

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в Youtube поделился канал "Семейные советы". Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока.
МАФФИНЫ С КЛУБНИКОЙ
Ингредиенты
мука - 220 г,
разрыхлитель - 1 ч.л,
сахар - 180 г,
яйца - 2 шт,
масло - 100 г,
молоко - 125 г,
клубника - 150 г,
цедра одного лимона
Приготовление
Сливочное масло растапливаем до жидкого состояния. Яйца взбиваем до получения однородной массы. Добавляем молоко, масло и хорошо перемешиваем. Муку просеиваем через сито, добавляем сахар и разрыхлитель. К взбитым яйцам добавляем смесь муки и разрыхлителя. Замешиваем тесто и добавляем цедру лимона.
Тесто отставляем на 10-15 минут и готовим формы для выпекания. Формы наполняем тестом на 2/3. Клубнику выкладываем на кексы, немного вдавливая в тесто. Выпекаем при температуре 170 градусов 20-25 минут.
Врач-диетолог Ольга Набока
Вкусное блюдо, но при частом употреблении приведет к набору лишнего веса. Я категорически запрещаю использовать сахар даже здоровым людям.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
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