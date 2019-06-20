Салат из огурцов и крабовых палочек за 15 минут: простой рецепт с видео

SmakOboz предлагает попробовать один из лучших салатов с крабовыми палочками.

Кроме того, что этот салат вкусный, также его очень просто приготовить, ведь вам понадобится всего 4 составляющие, немного майонеза и 15 минут времени.

Салат из огурцов и крабовых палочек

Ингредиенты:

- 5 куриных яиц;

- 2-3 свежих огурца;

- 240 граммов крабовых палочек;

- половина банки консервированной кукурузы (150-200 граммов);

- майонез.

Из указанного количества продуктов получится три порции салата.

Салат из огурцов и крабовых палочек

Приготовление:

Вареные яйца, очищенные от кожуры огурцы и крабовые палочки порезать кубиками, смешать с кукурузой, по желанию добавить горсть измельченной зелени, приправить майонезом, посолить (если требуется) и тщательно перемешать.

Замечательный салат из свежих огурцов и крабовых палочек готов, приятного аппетита!

А на десерт SmakOboz предлагает приготовить необычный, но невероятно вкусный торт "Слеза слона", простой пошаговый рецепт с видео читайте по этой ссылке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!