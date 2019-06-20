Салат из огурцов и крабовых палочек за 15 минут: простой рецепт с видео

SmakOboz предлагает попробовать один из лучших салатов с крабовыми палочками.
Кроме того, что этот салат вкусный, также его очень просто приготовить, ведь вам понадобится всего 4 составляющие, немного майонеза и 15 минут времени.
Салат из огурцов и крабовых палочек
Ингредиенты:
- 5 куриных яиц;
- 2-3 свежих огурца;
- 240 граммов крабовых палочек;
- половина банки консервированной кукурузы (150-200 граммов);
- майонез.
Из указанного количества продуктов получится три порции салата.
Салат из огурцов и крабовых палочек
Приготовление:
Вареные яйца, очищенные от кожуры огурцы и крабовые палочки порезать кубиками, смешать с кукурузой, по желанию добавить горсть измельченной зелени, приправить майонезом, посолить (если требуется) и тщательно перемешать.
Замечательный салат из свежих огурцов и крабовых палочек готов, приятного аппетита!
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