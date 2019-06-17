Вкусная кабачковая икра с майонезом: простой рецепт на зиму

В первом месяце лета, июне, кабачки традиционно являются одним из самых доступных и вкусных овощей, ввиду чего как никогда актуален рецепт приготовления кабачковой икры на зиму.

OBOZREVATEL.Smak собрал лучшие рецепты приготовления блюда.

Стоит заметить, что чаще всего современные домохозяйки готовят кабачковую икру с майонезом, - соус выступает в роли хорошего консерванта и, к тому же, смягчает вкус овоща, ввиду чего икра получается очень нежной и ароматной.

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В основе классического рецепта лежат те же базовые составляющие, однако, их используют в других пропорциях, ввиду чего приготовление занимает больше времени, и вкус получается совсем другим.

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Кроме того, кабачковую икру можно легко и удобно готовить в мультиварке, что существенно уменьшит затраты сил и времени.

Однако, не одни лишь кабачки можно использовать для приготовления икры, поскольку их можно легко скомбинировать с родственными овощами для получения нового вкуса.

Смотрите на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить икру из баклажан и кабачков, - результат может вас приятно удивить.

Есть и другой овощ, похожий на кабачки, но имеющий еще более нежный вкус. При приготовлении икры из него нужно будет потратить больше времени, но оно того стоит.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку рецептов, как можно легко и быстро приготовить кабачки на обед и ужин.

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