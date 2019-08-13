В прикуску с луком и орехами: Супрун дала рецепты необычных блюд из арбуза

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько простых и полезных рецептов блюд, которые можно приготовить из арбуза.

О том, как найти применение любимому летнему лакомству украинцев, написала она на своей странице в Facebook.

Супрун посоветовала не выбрасывать семена арбуза. "Сырые есть не стоит. Лучше снижают содержание антинутриентов сушка в духовке или жарка. Масло из арбузных семян используют в ряде стран, а перемолотые семян улучшает качество теста", – поделилась она.

Семена арбуза semena.biz.ua

Супрун также рассказала, как замораживать арбузный сок: "Он имеет те же свойства, что и свежий арбуз. Для этого достаньте из арбуза мякоть и взбейте блендером, процедите семена через крупный дуршлаг, и разлейте по бутылкам или пакетам для заморозки. Такой арбуз легко и компактно хранить в холодильнике, брать на тренировку".

По словам и.о. министра, сок также можно пастеризовать. "Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность ликопена и продлевает срок хранения сока. Но при этом сок меняет цвет и консистенцию", – поделилась Супрун.

Сок арбуза zira.uz

Супрун порекомендовала есть арбуз с чем-то жиросодержащим (сыром, орехами). "Поскольку ликопен и каротиноиды – жирорастворимые пигменты. Попробуйте приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла. Или вариацию ливанского блюда табуле (tabbouleh) с кускуса, арбуза, лука и брынзы", – написала чиновница.

Блюда из арбуза gastronom.ru

Кроме того, по словам Супрун, можно делать желе с пюре арбуза. Она напомнила, что желатин – это хороший источник аминокислот, входящих в состав коллагена.

"Есть еще рецепты варенья из кожуры арбуза. Его делают из белой, а не зеленой части. Но они предполагают использование значительного количества сахара. Кожуру арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун предупредила украинцев об опасности нитратных арбузов.

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