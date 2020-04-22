Ученые рассказали об опасности добавления молока в черный чай

Добавление молока в чай полностью исключает защитное действие чая на сердечно-сосудистую систему.

К такому выводу пришли ученые из Берлинского университета медицины после проведения научных экспериментов в клинике Charite.

Ежедневно 16 женщин выпивали по 5 чашек свежезаваренного чая и чая, с добавлением молока, пишет 1000ecofarms.com.

Замеры эндотелиальной функции плечевой артерии в предплечье, проведенное при помощи ультразвука высокого разрешения через два часа после употребления напитка показали, что черный чай помогает артериям расширяться и расслабляться. Но при добавлении молока этот эффект исчезает.

Такое негативное воздействие оказывают казеины, которые при взаимодействии с чаем влияют на уменьшение катехинов в напитке. Катехины - это флавоноиды, которые способствуют защите сердечно-сосудистой системы от различного рода заболеваний.

По мнению немецких ученых, доказано, что чай оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и сосудорасширяющее действие. Поскольку во всем мире потребление чая уступает только потреблению воды, изучение этой проблемы является важной с точки зрения здравоохранения. Также ученые подчеркнули, что речь идет о черном чае, поскольку зеленый чай редко употребляют с молоком.

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