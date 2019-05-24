Турист пришел в ужас от счета в греческом ресторане

Американский турист оставил шокирующий отзыв после посещения одного из ресторанов Греции, где ему пришлось заплатить 591 евро за шесть кусочков кальмара(кстати, рекомендуем вам рецепт очень вкусной творожной запеканки, которая обойдется совсем не дорого)

Об этом сообщает The Sun.

Турист показал чек из ресторана DK Oyster на Миконосе на колоссальную сумму в 836 евро, причем 591 евро он заплатил только за маленькую порцию кальмаров, также в квитанции были указаны 3 салата Цезарь, шесть местных сортов пива, две бутылки воды и томатного сока, а также морепродукты.

"Это место по-настоящему грабительское! Посмотрите на фотографию", - написал он в своем обзоре на TrapAdvisor, поставив ресторану унизительную оценку – 1 звезда и посоветовав путешественникам не посещать данное заведение.

Его пост спровоцировал другие отзывы.

Один из клиентов ресторана разместил чек с двумя стаканами просекко за 136 евро, другой показал, как он заплатил 25 евро за кофе. Множество людей также пожаловались на путаницу с ценами.

В самом ресторане утверждают, что клиенты получают меню и заранее знают цены на различные блюда.

Примечательно, согласно 860 отзывам туристы оценивают качество обслуживания заведения в 4 звезды.

Ранее мы сообщали, на какие моменты следует обратить внимание при выборе ресторана.

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