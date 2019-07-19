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Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

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Пожалуй, одним из наиболее популярных блюд славянской кухни являются зразы. Их можно приготовить с абсолютно любой начинкой, и речь идет не только о мясе.

OBOZREVATEL. Smak предлагает вам подборку трех лучших рецептов зраз, которые вы можете приготовить дома.

Зразы мясные

Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

Данное блюдо можно приготовить из различного вида мяса, они получаются очень вкусными и сытными. Зразы можно подавать как к обеду, так и на ужин.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления мясных зраз вы можете найти здесь.

Зразы с грибами

Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

Использование грибов для приготовления таких котлет придаст блюду по-настоящему изысканный вкус и аромат. Кроме того, грибы потрясающе сочетаются с другими ингредиентами для зраз.

Подробный и пошаговый рецепт приготовления зраз с грибами вы можете прочитать по следующей ссылке.

Зразы картофельные с капустой

Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

Возможно, вы с детства привыкли ассоциировать зразы исключительно с мясом, однако их можно приготовить и с капустой. Причем тесто из картофеля имеет отличное сочетание с капустой, что делает данное блюдо очень вкусным и сытным.

Как приготовить зразы с картофелем и капустой вы можете узнать по этой ссылке.

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