Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

Пожалуй, одним из наиболее популярных блюд славянской кухни являются зразы. Их можно приготовить с абсолютно любой начинкой, и речь идет не только о мясе.

OBOZREVATEL. Smak предлагает вам подборку трех лучших рецептов зраз, которые вы можете приготовить дома.

Зразы мясные

Данное блюдо можно приготовить из различного вида мяса, они получаются очень вкусными и сытными. Зразы можно подавать как к обеду, так и на ужин.

Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления мясных зраз вы можете найти здесь.

Зразы с грибами

Использование грибов для приготовления таких котлет придаст блюду по-настоящему изысканный вкус и аромат. Кроме того, грибы потрясающе сочетаются с другими ингредиентами для зраз.

Подробный и пошаговый рецепт приготовления зраз с грибами вы можете прочитать по следующей ссылке.

Зразы картофельные с капустой

Возможно, вы с детства привыкли ассоциировать зразы исключительно с мясом, однако их можно приготовить и с капустой. Причем тесто из картофеля имеет отличное сочетание с капустой, что делает данное блюдо очень вкусным и сытным.

Как приготовить зразы с картофелем и капустой вы можете узнать по этой ссылке.

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