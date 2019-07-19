Три лучших рецепта зраз, которые покорят даже гурманов

Пожалуй, одним из наиболее популярных блюд славянской кухни являются зразы. Их можно приготовить с абсолютно любой начинкой, и речь идет не только о мясе.
OBOZREVATEL. Smak предлагает вам подборку трех лучших рецептов зраз, которые вы можете приготовить дома.
Зразы мясные
Данное блюдо можно приготовить из различного вида мяса, они получаются очень вкусными и сытными. Зразы можно подавать как к обеду, так и на ужин.
Пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления мясных зраз вы можете найти здесь.
Зразы с грибами
Использование грибов для приготовления таких котлет придаст блюду по-настоящему изысканный вкус и аромат. Кроме того, грибы потрясающе сочетаются с другими ингредиентами для зраз.
Подробный и пошаговый рецепт приготовления зраз с грибами вы можете прочитать по следующей ссылке.
Зразы картофельные с капустой
Возможно, вы с детства привыкли ассоциировать зразы исключительно с мясом, однако их можно приготовить и с капустой. Причем тесто из картофеля имеет отличное сочетание с капустой, что делает данное блюдо очень вкусным и сытным.
Как приготовить зразы с картофелем и капустой вы можете узнать по этой ссылке.
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