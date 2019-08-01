Три лучших рецепта самого вкусного холодца

К разряду блюд, которые актуальны в любое время года, бесспорно можно отнести холодец, - он уместен как в новогодние праздники, так и в летнюю жару.

В связи с этим OBOZREVATEL.Smak решил собрать три лучших рецепта приготовления этого блюда.

Как известно, лучше всего для приготовления холодца использовать домашнее мясо, а не магазинное, тогда блюдо будет иметь лучшую структуру и намного более насыщенный вкус.

Чаще всего готовят холодец из петуха, - по нашему рецепту его можно просто и легко приготовить чуть более чем за три часа. Также представлены советы, как красивее подать блюдо на столе.

Чуть больше времени требуется на приготовление холодца из утки, но это того стоит, поскольку с таким мясом он получается более жирным, наваристым и ароматным.

Много времени занимает приготовление холодца из индейки, однако, он получается удивительно нежным, не сильно жирным и легким, - отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой.

Другим универсальным и всегда актуальным блюдом можно назвать вареники по-деревенски, - ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал секреты их приготовления, чтобы они получились невероятно вкусными.

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