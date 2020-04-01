А вы готовы к авантюрной еде? Названы модные фуд тенденции 2020 года

С каждым годом появляется все больше новых и интересных тенденций в еде.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными трендами на 2020 год, представленными экспертами из американской пищевой компании Whole Foods Market и media.wholefoodsmarket.com

Ежегодно более 50 членов их команды тщательно составляют отчет, основанный на многолетнем опыте и знаниях в области продуктов, изучении предпочтений потребителей и участии в выставках пищевой и оздоровительной индустрии по всему миру.

Восстановительное сельское хозяйство

Хотя термин "восстановительное сельское хозяйство" может иметь много определений, в целом он описывает методы ведения сельского хозяйства и выпаса скота, которые восстанавливают деградировавшую почву, улучшают биоразнообразие и увеличивают улавливание углерода для создания долгосрочных экологических выгод. Продукты, полученные с использованием этого вида обработки, получат большой резонанс в 2020 году.

Овощная мука

2020 год принесет в домашние кладовые больше фруктовой и овощной муки. На рынке появляется множество интересных сортов, что делает выпечку более инклюзивной и увлекательной. Люди все чаще ищут ингредиенты для различных традиционных блюд. Одним из них является тефовая мука, используемая для эфиопского хлеба "инжера". Также набирают популярность товары, в которых обычную муку заменяют на альтернативную из тигровых орешков (например, чипсы или закуски).

Продукты из Западной Африки

Трио помидоров, лука и перца чили составляют основу многих западноафриканских блюд, а арахис, имбирь и лемонграсс – это распространенные добавки. 16 стран Западной Африки имеют одинаковую пищу, но у каждой есть свои особенности, основанные на тонком влиянии Ближнего Востока и Западной Европы. Бренды обращают внимание на Западную Африку за ее суперпродукты, такие как моринга и тамаринд, и менее известные зерновые – сорго, фонио, тефф и просо.

Готовая закуска из холодильника

Жизнь не замедляется, но выбор закусок – это больше, чем просто идти в ногу со временем. Прошел тот период, когда единственными вариантами были батончики с гранолой или упаковки кренделей. Холодильник наполняется полезными свежими закусками, которые обычно заранее готовят дома: яйца вкрутую с пикантными начинками, маринованные овощи, питьевые супы и мини-соусы, идеально порционированные в удобную одноразовую упаковку.

Растительная основа, помимо сои

бобы мунг

Омлет из тофу всегда имеет место за веганским завтраком, но в 2020 году самые модные бренды замедляют рост сои, которая традиционно доминировала в растительном белковом пространстве. Некоторые продукты, рекламирующиеся "без сои", заменят ее инновационными смесями (такими как зерна и бобы мунг), чтобы имитировать сливочную текстуру йогуртов и других молочных продуктов. В дальнейшем бренды заменят сою на бобы мунг, коноплю, тыкву, авокадо, семена арбуза и золотую хлореллу, поддерживая гладкую текстуру в веганских протеиновых порошках и привнося спектр растительных аминокислот.

Ореховые масла и спреды

2020 год выглядит как период масел из многих видов орехов, семян и травянистых растений. Подумайте о масле из семян арбуза или тыквы, помимо известного тахини (из кунжута). Кроме того, стоит выделить масло ореха макадамии, кроме привычного кешью, миндаля и арахиса, а также нута (нет, это не новое название для хумуса). Ищите кремовые веганские спреды, идеально подходящие для тостов и крекеров, которые получают свой полноценный вкус от популярных суперпродуктов, таких как орех пили. При этом прозрачность является ключевым игроком в этой тенденции. Многие бренды стремятся либо отказаться от использования пальмового масла, либо продвигать сертификацию его ответственного производства и использовать орехи, выращенные таким образом, чтобы уменьшить вероятность воздействия на окружающую среду.

Новое детское меню

Судя по количеству детских конкурсов по кулинарии и выпечке, дети стали более умными на кухне, чем когда-либо. К 2026 году 80% миллениалов будут иметь детей, и многие родители познакомят их с более авантюрной едой. Пищевые бренды обращают внимание на следующее поколение. Они преодолевают разрыв со старыми школьными меню и учитывают более утонченные предпочтения младшего возраста. Подумайте о лососевых рыбных палочках без панировки или о красочных пастах в забавных формах из альтернативной муки.

Альтернативы сахару

Конечно, сахар останется. Но для тех, кто ищет сладости за пределами его обычных заменителей, таких как стевия, мед и кленовый сироп, будет еще много вариантов. Появятся новые подсластители, полученные из граната, кокоса, финика и монаха. Их можно использовать для приготовления десертов, мясной глазури и маринадов. Сладкие сиропы, приготовленные из крахмала сорго или сладкого картофеля, можно сравнить с глубоким вкусом патоки или меда, и использовать для выпечки и подслащивания напитков. Swerve является негликемическим заменителем сахара, сочетающим в себе эритрит с ингредиентами из фруктов и крахмалистых корнеплодов.

Мясо- грибо -растительные смеси

Мясные бренды поддержат "растительное" увлечение в 2020 году. Шеф-повара в течение многих лет следовали этой тенденции в рамках проекта "Смешанный бургер" Фонда Джеймса Берда. Это движение, которое стремится сделать культовый бургер "лучше для клиентов и для планеты", добавляя как минимум 25% свежих грибов. Для заботящегося о здоровье человека добавление растительных ингредиентов к фрикаделькам и бургерам в домашних условиях имеет дополнительный бонус – это экономно! Крупные бренды, такие как Applegate, демонстрируют преимущества меньшего количества жира и холестерина по сравнению с данными USDA для обычного мясного фарша. Флекситарианцы, стремящиеся найти вкусный баланс между мясом и растениями, могут ожидать в будущем больше смешанных продуктов.

Безалкогольные напитки

Учитывая большое количество потребителей, которые ищут альтернативы алкоголю, повсюду появляются уникальные безалкогольные варианты – от самых популярных в мире баров до специализированных магазинов. Многие из этих напитков стремятся воссоздать классические вкусы коктейлей, используя методы дистилляции, обычно предназначенные для алкоголя.

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