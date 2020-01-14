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Секрет идеального плова в мультиварке: простой рецепт

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Людей, равнодушных к настоящему рассыпчатому плову, просто не существует.

Процесс его приготовления в мультиварке существенно проще классического варианта, но при этом, чтобы результат порадовал, нужно учесть несколько важных нюансов.

Дело в том, что соотношение риса и воды должно быть несколько иным, чем в том случае, если плов готовится в казане.

Да и способ обжарки овощей с масом немного отличается.

Рецепт идеального плова в мультиварке читайте в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Плов в мультиварке.

Плов в мультиварке

Плов в мультиварке

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