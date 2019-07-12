Рецепты пяти очень вкусных блюд с кабачками

В середине лета наблюдается разгар сезона овощей, ввиду чего как никогда актуальна подборка лучших блюд из кабачков.

OBOZREVATEL.Smak собрал самые простые и вкусные пошаговые инструкции с фотографиями, по которым сможет успешно приготовить блюдо даже начинающий кулинар.

Прежде всего, стоит внимания запеканка из кабачков, которую можно приготовить в мультиварке по нашему рецепту, - готовить ее не только быстро и просто, но и такое блюдо невероятно полезно.

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Кабачки также отлично дополняют вкус овощного супа, приготовить который по нашему рецепту можно всего за полчаса.

Это блюдо отлично поможет разгрузить желудок после тяжелой пищи в летний сезон, способствует налаживанию работы пищеварительной системы и похудению.

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Идеальным блюдом можно окрестить и соте из кабачков. Все ингредиенты по рецепту являются дешевыми и доступными, ввиду чего можно накормить всю семью не только вкусно и полезно, но и бюджетно.

Чтобы разнообразить меню, можно приготовить салат из кабачков по-корейски по нашему рецепту, — это универсальное, очень полезное и простое в приготовлении блюдо, популярное по всему миру.

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Также можно приготовить по нашему рецепту рататуй в мультиварке. Эта закуска просто готовится, при этом оставаясь очень вкусной и аппетитной.

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