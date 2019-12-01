Рецепт восхитительного печенья на Новый год 2020

Трудно представить себе празднование Нового года без традиционного праздничного печенья.
FoodOboz предлагает рецепт, как легко и просто приготовить имбирное печенье.
Отмечается, что именно такой десерт признан одним из главных символов новогодних празднеств едва ли не по всему миру, - его любят как взрослые, так и дети, при этом, он еще и очень легко готовится.
В целом весь процесс приготовления имбирного печенья занимает считанные минуты, должно хватить примерно 15 минут вместе с выпечкой. Больше всего усилий нужно для вырезания печенек нужной формы.
После приготовления по желанию можно украсить печенье по вкусу, использовав присыпку или глазурь.
Смотрите список необходимых продуктов и пошаговый рецепт имбирного печенья по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт фантастически вкусных сырников с тыквой.
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