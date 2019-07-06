Рецепт вкусного салата, который быстро готовится и заменит ужин

Салат можно приготовить из совершенно любых ингредиентов. Правильно приготовленное вкусное и питательное блюдо легко может заменить вам обед или ужин.

Рецептом быстрого и простого салата делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления салата нужно взять 2 больших помидора, причем порезать их крупными дольками, добавить очищенное авокадо, порезав его кубиками небольшого размера.

Далее следует почистить половинку крупной луковицы тоненькими полукольцами и взять фасоль из консервной банки, предварительно промыв ее под холодной водой.

Позже все ингредиенты надо высыпать в салатницу и тщательно перемешать.

Заправляется салат соусом, чтобы его приготовить нужно 3 столовые ложки оливкового масла и 1 столовая ложка лимонного сока. Соль и перец добавляем исходя из собственного вкуса. Последним шагом является заправка салата и подача блюда на стол.

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