Рецепт вкуснейших шоколадных пирожных за считанные минуты

Нежные шоколадные пирожные "Картошка" готовятся всего за 10-15 минут, но их вкус, любимый с детства, завораживает.

Существует огромное количество разнообразных шоколадных десертов, как правило, трудоемких, но "Картошка" является особенным блюдом. Ведь из простой бисквитной крошки, какао и сахарной пудры получается настоящий шедевр!

Вместо бисквита для крошки можно использовать любое сухое печенье и даже сухари. Измельчать крошку следует в блендере, кофемолке или мясорубке.

FoodOboz предлагает приготовить эту вкусняшку по рецепту, доступному по ссылке: Пирожное "Картошка".

Пирожное "Картошка"

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