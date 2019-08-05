Рецепт вкуснейших блинов из кабачков

Летом очень удобно и вкусно готовить различные виды блинчиков (которые также называют в отдельных регионах Украины налистниками).

В частности, OBOZREVATEL.Smak предлагает приготовить блины из кабачков.

Отмечается, что рецепт сам по себе очень простой, однако, чтобы получить действительно вкусное блюдо, нужно четко и последовательно выполнять все инструкции по его приготовлению.

При наличии желания блинчики можно дополнить начинкой на ваш вкус, - например, это может быть творог или же тушеная капуста, яйцо с зеленым луком.

Смотрите полный список ингредиентов, а также детальный рецепт налистников из кабачков с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт приготовления очень вкусного омлета с кабачками.

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