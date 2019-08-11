Рецепт вкуснейшего салата

Одним из популярных видов салата является "Дамский каприз", приготовить который можно в множестве вариаций, среди которых каждый может найти себе что-то по душе.
OBOZREVATEL.Smak предлагает рецепт приготовления салата "Дамский каприз" с черносливом.
Время непосредственной готовки занимает около 20 минут, при этом, в итоге получится достаточно салата, чтобы не только вкусно, но и очень сытно накормить семью.
Однако, после приготовления блюду нужно будет несколько часов постоять на холоде, чтобы приобрети необходимые вкусовые качества.
Ингредиенты для "Дамского каприза" не самые простые и, возможно, придется заранее сходить в магазин перед началом готовки, - однако, в основном этот салат готовят на праздники, ввиду чего это не должно стать проблемой.
Благодаря сочетанию курицы, чернослива, орехов, яиц и майонеза салат получается очень сытным, но в то же время воздушным и мягким.
Смотрите полный список ингредиентов и детальный рецепт приготовления салата "Дамский каприз" с черносливом по этой ссылке.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak предлагал рецепт очень вкусного салата с жареными баклажанами.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!