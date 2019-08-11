Рецепт вкуснейшего салата

Одним из популярных видов салата является "Дамский каприз", приготовить который можно в множестве вариаций, среди которых каждый может найти себе что-то по душе.

OBOZREVATEL.Smak предлагает рецепт приготовления салата "Дамский каприз" с черносливом.

Время непосредственной готовки занимает около 20 минут, при этом, в итоге получится достаточно салата, чтобы не только вкусно, но и очень сытно накормить семью.

Однако, после приготовления блюду нужно будет несколько часов постоять на холоде, чтобы приобрети необходимые вкусовые качества.

Новости Рецепт очень вкусного салата с солеными огурцами

Ингредиенты для "Дамского каприза" не самые простые и, возможно, придется заранее сходить в магазин перед началом готовки, - однако, в основном этот салат готовят на праздники, ввиду чего это не должно стать проблемой.

Благодаря сочетанию курицы, чернослива, орехов, яиц и майонеза салат получается очень сытным, но в то же время воздушным и мягким.

Смотрите полный список ингредиентов и детальный рецепт приготовления салата "Дамский каприз" с черносливом по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak предлагал рецепт очень вкусного салата с жареными баклажанами.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!