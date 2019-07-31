Рецепт вкуснейшего салата "Обжорка", который очень прост в приготовлении

Традиционные блюда к праздничному столу зачастую начинают надоедать, в качестве альтернативы советуем приготовить необычный салат "Обжорка".

Салат несложно приготовить, ведь большинство ингредиентов для его приготовления можно сразу обнаружить в своем домашнем холодильнике. Закуска получается потрясающе вкусной и сытной, при правильной подаче становится настоящим украшением праздничного стола.

Впрочем, "Обжорку" можно готовить не только на праздники, но и в обычные выходные или же во время отдыха на природе.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует ознакомиться с пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления салата "Обжорка" с колбасой по этой ссылке.

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