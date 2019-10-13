Рецепт вкуснейшего пирога с абрикосами на кефире

Одним из самых вкусных фруктовых пирогов является пирог с абрикосами.

FoodOboz нашел рецепт воздушного пирога на кефире, который выпекается чуть более получаса, при этом приготовление теста займет у Вас до 10 минут!

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А простой набор ингредиентов и польза абрикосов для организма делает такой десерт просто идеальным для любого случая.

Как приготовить такое лакомство, читайте в нашем детальном рецепте с видео по этой ссылке: Пирог с абрикосами на кефире.

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