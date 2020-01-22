Рецепт вкуснейшего диетического десерта из творога

В любое время года и суток уместны белковые и сытные блюда из творога.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительного низкокалорийного творожного мороженого.

Новости Рецепт очень нежного и вкусного супа на скорую руку

Отмечается, что для приготовления очень вкусного, полезного и к тому же диетического десерта нужно всего немного молочных продуктов и специй.

При этом, пока магазинное мороженое может вызвать шок стоимостью, составом и энергетической ценностью, домашнее лакомство из творога на самом деле содержит много белка, дешево обходится и его можно есть в любых количествах, не особо беспокоясь о фигуре.

Правильные пропорции продуктов и пошаговый рецепт приготовления мороженого из творога читайте по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт отличных творожных пончиков в духовке.

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