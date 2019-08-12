Рецепт вкуснейшего блюда из баклажанов

Одним из самых вкусных и ароматных блюд из баклажанов является запеканка.

На ее приготовление не уйдет много времени, а вкус вас точно порадует!

Кроме того, баклажаны – очень полезны для здоровья, они обязательно должны присутствовать в рационе, ведь при низком содержании калорий они богаты клетчаткой, антоцианами и калием.

Сытная, летняя и ароматная, такая запеканка из баклажанов идеально выступит основным блюдом или станет гарниром.

Для ее приготовления также понадобятся яйца и сочный болгарский перец.

Точный пошаговый рецепт этого вкусного и полезного блюда читайте по ссылке: Запеканка из баклажанов.

Запеканка из баклажанов

Также предлагаем приготовить удивительно вкусные котлетки из баклажанов, их рецепт ищите по этой ссылке.

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