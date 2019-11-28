Рецепт удивительных сырников с курагой

Такой привычный десерт как сырники можно приготовить разными способами, но невероятно вкусными их сделает добавление кураги.

Именно такие сырники, стоит их попробовать лишь раз, станут вашими любимыми.

Это лакомство можно подавать со сметаной, сгущенным молоком или просто присыпав сахарной пудрой – в любом случае вкус будет непревзойденным!

FoodOboz напоминает, что для сырников стоит выбирать не слишком жирный творог, тогда во время жарки творожное тесто не "поплывет".

О том, как приготовить это лакомство, читайте в нашем рецепте с видео по ссылке: Сырники с курагой.

Сырники с курагой

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