Рецепт удивительно вкусных котлет из баклажанов

Самые вкусные котлеты получаются вовсе не из мяса, как мы привыкли считать, а из баклажанов!

Это достаточно простое и при этом невероятно полезное блюдо получается еще и очень вкусным.

Если вы никогда не пробовали таких котлет, то самое время исправить эту ошибку, и приготовить баклажановые котлетки по детальному и проверенному рецепту с фото от Obozrevatel Smak.

Кроме баклажанов для таких котлет понадобится обжаренный до золотистой корочки репчатый лук и еще несколько простых ингредиентов.

Как приготовить необычайно вкусные котлеты из баклажанов читайте по этой ссылке.

Кроме того, предлагаем приготовить полезные и вкусные котлетки из кабачков.

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