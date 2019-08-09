Рецепт удивительно вкусных котлет из баклажанов

Самые вкусные котлеты получаются вовсе не из мяса, как мы привыкли считать, а из баклажанов!
Это достаточно простое и при этом невероятно полезное блюдо получается еще и очень вкусным.
Если вы никогда не пробовали таких котлет, то самое время исправить эту ошибку, и приготовить баклажановые котлетки по детальному и проверенному рецепту с фото от Obozrevatel Smak.
Кроме баклажанов для таких котлет понадобится обжаренный до золотистой корочки репчатый лук и еще несколько простых ингредиентов.
Как приготовить необычайно вкусные котлеты из баклажанов читайте по этой ссылке.
Кроме того, предлагаем приготовить полезные и вкусные котлетки из кабачков.
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