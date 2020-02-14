Рецепт сказочно вкусной рыбы, запеченной в духовке

Обычная рыба может быть невероятно вкусной, если замариновать ее правильно и запечь вместе с овощами.

FoodOboz нашел простой, но в то же время оригинальный рецепт приготовления рыбы в духовке. Такое блюдо придется по вкусу всем без исключения!

Чтобы рыбка вышла сочной и вкусной, ее следует отдельно замариновать в подсолнечном масле с солью и специями.

После этого выложить в широкую форму на подушку из овощей.

Подготовка к запеканию займет у вас считанные минуты, после чего нужно будет отправить рыбку в духовку на 40-50 минут.

Готовое блюдо получается сытным, вкусным и полезным. Его детальный видеорецепт доступен по ссылке: Рыба с овощами в духовке. Приятного аппетита!

Рыба с овощами

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