Рецепт сказочно вкусного мясного салата с ананасом

Аппетитный и пикантный салат с ананасом понравится всем любителям необычных вкусов.

Готовится такое блюдо очень быстро из минимального количества составляющих. Среди основных ингредиентов – консервированный ананас (можно взять свежий) и копченая куриная грудка. Тандем этих вкусов гарантирует превосходный результат!

Важный момент – если консервированные ананасы залиты слишком сладким сиропом, стоит их промыть теплой кипяченой водой и дать стечь лишней жидкости.

Как приготовить это восхитительное блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Салат с ананасом и копченой грудкой.

Салат с ананасом и копченой грудкой

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