Рецепт сказочно вкусного мясного салата без майонеза

Оригинальный и вкусный салат с мясом легко готовить без майонеза.

Именно такое аппетитное блюдо предлагает отведать FoodOboz.

Основным ингредиентом является отварное куриное филе, но его можно заменить свининой или говядиной на ваш вкус.

Грецкие орехи и консервированная фасоль делают такую закуску очень сытной, а зелень, оливки, и особая заправка придают неповторимые вкус и аромат.

Как приготовить это блюдо, смотрите по ссылке: Салат с курицей, орехами и фасолью.

Салат с курицей, орехами и фасолью

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