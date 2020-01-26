Рецепт сказочно вкусного мясного салата без майонеза

Оригинальный и вкусный салат с мясом легко готовить без майонеза.
Именно такое аппетитное блюдо предлагает отведать FoodOboz.
Основным ингредиентом является отварное куриное филе, но его можно заменить свининой или говядиной на ваш вкус.
Грецкие орехи и консервированная фасоль делают такую закуску очень сытной, а зелень, оливки, и особая заправка придают неповторимые вкус и аромат.
Как приготовить это блюдо, смотрите по ссылке: Салат с курицей, орехами и фасолью.
Салат с курицей, орехами и фасолью
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