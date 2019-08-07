Рецепт шоколадных вареников с творогом

Если вы хотите побаловать своих близких чем-то необычным, для этого идеально подойдут шоколадные вареники с творогом.

OBOZREVATEL.Smak приводит простой рецепт приготовления этого удивительно вкусного блюда.

Заметим, что для шоколадных вареников не нужно каких-либо особенных ингредиентов, - почти все они есть у вас дома постоянно, нужно только проследить, чтобы также были яйца, какао, творог и немного молока.

Приготовление займет немногим более получаса, при этом, в итоге варениками можно будет сытно накормить всю семью.

Кроме прекрасных вкусовых качеств, вареники очень оригинально выглядят, что обязательно удивит ваших домочадцев.

Смотрите подробный рецепт их приготовления с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить домашние вареники по-деревенски, чтобы получился вкус, знакомый многим с детства.

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