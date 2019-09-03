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Рецепт самых вкусных сырников

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Трудно придумать более подходящее для завтрака блюдо чем легкие и сладкие сырники, - они при любом раскладе смогут сделать утро добрым.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам проверенный рецепт этого воздушного десерта.

Отмечается, что для приготовления сырников нужно взять творог, яйца, немножко муки, сахара и растительного масла, спустя всего 40 минут после чего будет готов удивительный завтрак для вашей семьи.

Кажется, готовить это блюдо не так уж и сложно, но стоит заметить, что чтобы получить действительно вкусные сырники, нужно все же знать некоторые хитрости.

Точное количество продуктов и все тонкости приготовления нежных творожных сырников смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Рецепт самых вкусных сырников

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт самых вкусных драников с капустой.

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