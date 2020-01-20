Рецепт самой вкусной тыквенной каши с фото

Холодное время года так и побуждает готовить как можно больше разнообразных ярких и полезных блюд из тыквы.
FoodOboz предлагает рецепт отличной тыквенной каши.
Как известно, неприхотливость тыквы обуславливает ее дешевизну, в то время как толстая кожура позволяет овощу храниться месяцами, а состав впечатляет полезными элементами, - потому зимой это один из самых популярных продуктов у всех приверженцев здорового питания.
Есть сотни, если не тысячи, рецептов тыквенной каши, но оптимальные пропорции и нюансы приготовления часто упускаются, ввиду чего блюдо выходит посредственным и не очень вкусным.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт вкуснейшей тыквенной каши с фото процесса приготовления по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал очень необычный рецепт жаркого в тыкве.
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