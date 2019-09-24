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Рецепт самой вкусной шаурмы в лаваше

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Ближневосточное блюдо шаурма готовится из питы или лаваша, начинённого готовым рубленым мясом с добавлением специй, соусов и свежих овощей.

FoodOboz предлагает приготовить очень вкусную традиционную шаурму в лаваше с начинкой из сочной жареной курятины.

Это вкусное и сытное блюдо на Востоке уже несколько столетий является излюбленным способом быстро перекусить.

Благодаря глобализации и туризму классическая шаурма стала популярна во всем мире.

О том, как приготовить это восточное блюдо, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по этой ссылке: Шаурма в лаваше.

Шаурма в лаваше

Шаурма в лаваше

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