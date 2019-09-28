Рецепт самой вкусной шарлотки с вишней

Если вы хотите порадовать своих родных и близких вкусным десертом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления шарлотки с вишней.

Приготовление такого блюда по силам каждой хозяйке и не займет у вас много времени. Небольшое количество ингредиентов и правильное соблюдение алгоритма рецептуры приведет к приятному результату.

Ваша шарлотка получится нежной и воздушной, а вишня придаст десерту приятную на вкус кислинку.

Вы можете подавать такой пирог как к праздничному столу, так для будничного чаепития со своей семьей.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на наш подробный пошаговый рецепт приготовления самой вкусной шарлотки с вишней по следующей ссылке.

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