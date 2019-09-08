Рецепт самого вкусного торта

Одним из самых популярных тортов по праву является "Пьяная вишня".

Этот простой десерт имеет несколько других названий. Так, "Пьяную вишню" часто называют Шварцвальдским тортом, или тортом Black forest, что в переводе с английского означает "Черный лес".

Авторами десерта называют французских кондитеров. Еще в 17 веке во Франции готовили сладости, по составу очень похожие на современную "Пьяную вишню".

Для приготовления этого простого торта нам понадобится красное вино, оно и придаст десерту его особый вкус.

О том, как правильно приготовить такой торт, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по ссылке: "Пьяная вишня".

Торт "Пьяная вишня"

Если вы хотите приготовить ягодный десерт без алкоголя в составе, советуем попробовать самый вкусный пирог с вишней.

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