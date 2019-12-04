Рецепт самого вкусного пирога с грибами

Ароматный грибной пирог с сыром – идеальное основное блюдо для семейного застолья.

Сытный пирог готовится достаточно просто в три этапа: основа из теста, жаренные грибы, и сырно-сливочная заливка сверху.

Всего около 30 минут выпекания – и пирог с аппетитной золотистой корочкой готов! Он сможет удовлетворить запросы любого гурмана. При подаче на стол не забудьте украсить его зеленью.

О том, как приготовить это блюдо, смотрите в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Пирог с грибами.

Пирог с грибами

Ранее FoodOboz писал, как приготовить невероятно вкусный и быстрый рыбный пирог.

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