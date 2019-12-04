Рецепт самого вкусного пирога с грибами

Ароматный грибной пирог с сыром – идеальное основное блюдо для семейного застолья.
Сытный пирог готовится достаточно просто в три этапа: основа из теста, жаренные грибы, и сырно-сливочная заливка сверху.
Всего около 30 минут выпекания – и пирог с аппетитной золотистой корочкой готов! Он сможет удовлетворить запросы любого гурмана. При подаче на стол не забудьте украсить его зеленью.
О том, как приготовить это блюдо, смотрите в рецепте от FoodOboz по следующей ссылке: Пирог с грибами.
Пирог с грибами
Ранее FoodOboz писал, как приготовить невероятно вкусный и быстрый рыбный пирог.
Читайте также:
Рецепт вкуснейшей квашеной капусты с яблоками.
Как приготовить самый вкусный капустный пирог.
Рецепт ароматного "Сациви" из курицы.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал