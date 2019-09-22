Рецепт самого вкусного картофеля по-селянски

Как известно, катрофель был завезен из Южной Америки в Европу в XVI веке и стал достоянием европейской кухни.

Этот корнеплод полюбился и украинцам. Наша кухня богата блюдами с картошкой, а одним из самых популярных в Украине является способ ее приготовления по-селянски.

FoodOboz предлагает рецепт самой вкусной мягкой запеченной со специями картошки с румяной корочкой.

Это ароматное блюдо может быть идеальным гарниром на любой случай. Оно уместно как для романтического ужина, так и порадует гостей на праздничном столе.

Приготовить такую картошку очень просто, рецепт читайте по этой ссылке: Картофель по-селянски в духовке.

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