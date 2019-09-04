Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт самого вкусного азербайджанского блюда с баклажанами

197 Читать материал на украинском

Если вы придерживаетесь особого рациона питания или временно не употребляете мясо, рекомендуем обратить внимание на рецепт чихиртмы с баклажанами.

Рецепт самого вкусного азербайджанского блюда с баклажанами

Зачастую тем людям, которые не едят мясо, весьма непросто найти рецепты по-настоящему вкусных и полезных блюд, которые содержат нужные для здорового функционирования организма витамины и макроэлементы.

Мы советуем обратить внимание на такое блюдо, как чихиртма с баклажанами – разновидность азербайджанской чихиртмы, в которой вместо куриного мяса основным ингредиентом выступают именно баклажаны.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления вкуснейшей чихиртмы с баклажанами по этой ссылке.

Ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный салат с баклажанами и помидорами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы