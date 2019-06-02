Рецепт с секретом: варенье из клубники и лепестков роз

Привычный и любимый вкус клубничного варенья можно оживить ароматом роз.

В итоге вы получите идеальный топпинг для блинчиков и оладьев.

Блинчики с клубнично-розовым вареньем

Для клубнично-ровового варенья нужны только четыре ингредиента:

- 1 кг свежей клубники,

- 50 граммов лепестков чайной розы,

- 1 кг сахара,

- 5 граммов лимонной кислоты.

Клубнично-розовое варенье

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Клубнику нужно помыть, почистить от плодоножек и аккуратно перемешать с сахаром и лепестками роз. Но не следует сразу отправлять его на огонь! Чтобы готовый продукт получился максимально ароматным, оставляем заготовку на 5 часов в холодном месте.

Когда ягоды обильно дадут сок – тогда варим варенье: кипятим его в течение 5 минут, добавив лимонную кислоту. Все готово!

Клубнично-розовое варенье

Также можно через 5 минут вынуть шумовкой из жидкости все ягоды и лепестки и уварить сироп до желаемой консистенции.

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