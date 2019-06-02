Рецепт с секретом: варенье из клубники и лепестков роз

Привычный и любимый вкус клубничного варенья можно оживить ароматом роз.
В итоге вы получите идеальный топпинг для блинчиков и оладьев.
Блинчики с клубнично-розовым вареньем
Для клубнично-ровового варенья нужны только четыре ингредиента:
- 1 кг свежей клубники,
- 50 граммов лепестков чайной розы,
- 1 кг сахара,
- 5 граммов лимонной кислоты.
Клубнично-розовое варенье
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Клубнику нужно помыть, почистить от плодоножек и аккуратно перемешать с сахаром и лепестками роз. Но не следует сразу отправлять его на огонь! Чтобы готовый продукт получился максимально ароматным, оставляем заготовку на 5 часов в холодном месте.
Когда ягоды обильно дадут сок – тогда варим варенье: кипятим его в течение 5 минут, добавив лимонную кислоту. Все готово!
Клубнично-розовое варенье
Также можно через 5 минут вынуть шумовкой из жидкости все ягоды и лепестки и уварить сироп до желаемой консистенции.
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