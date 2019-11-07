Рецепт приготовления очень вкусного винегрета в мультиварке

Известный в Европе овощной салат винегрет имеет скандинавские и немецкие корни.

Салаты из смеси свёклы, моркови и других вареных и квашеных овощей в разных вариациях были популярны в XIX веке в большинстве североевропейских кухонь. Иногда такие салаты содержали рыбные ингредиенты.

Раннее упоминание винегрета относится к 1792 году, где в изданной в Москве книге встречается "Винегрет из сельдей и анчоусов".

При этом классический рецепт винегрета, который мы знаем сегодня, образовался в начале XX века.

FoodOboz предлагает необычный способ приготовления винегрета в мультиварке.

Такого овощного салата вы точно еще не пробовали, но, отведав один раз, именно этот способ станет вашим любимым.

О том, как приготовить винегрет в мультиварке читайте тут.

Винегрет в мультиварке

Напомним, ранее FoodOboz писал про рецепт восхитительного грузинского супа харчо со свининой.

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